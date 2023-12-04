Sınırda çatışma: Suriyeli muhalif gruplar birbirine girdi
Suriyeli muhalif gruplar, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısındaki Telabyad kentinde birbirine girdi.
Suriyeli muhalif gruplar, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye’nin Telabyad kentinde birbirine girdi.
İddiaya göre, gece saatlerinde iki grup arasında sınır kapısının kontrolü konusunda başlayan tartışmalar çatışmaya dönüştü.
Ağır silahların da kullanıldığı öne sürülen çatışmanın sesleri, Akçakale ilçesinden de duyuldu.
Çatışma nedeniyle Akçakale ilçesinde büyük bir tedirginlik yaşandı. Çatışmada her iki taraftan da yaralıların olduğu öğrenildi.
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