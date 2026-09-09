Sırbistan’da erken seçim kararı: Vucic parlamentoyu feshetti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldı.

Vucic, televizyondan yaptığı açıklamada seçimlerin 25 Ekim’de düzenleneceğini duyurdu. Parlamento seçimlerinin normal takvimde gelecek yıl yapılması bekleniyordu.

Erken seçim kararını ülkedeki siyasi gerilimle ilişkilendiren Vucic, mevcut koşulların sandığa gidilmesini zorunlu hale getirdiğini savundu.

Vucic, “Bu gerilimler ve siyasi çatışmalar olmasaydı seçimlere ihtiyaç duyulmazdı” derken, seçimlerin ertelenmesinin “demokrasinin varlığını tehdit edeceğini” öne sürdü.

İKİ YILDIR PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Vucic yönetimi, Kasım 2024’ten bu yana yoğunlaşan yolsuzluk karşıtı protestolarla karşı karşıya.

Novi Sad kentindeki tren istasyonunda bulunan beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi, ülkede geniş çaplı protestoların başlamasına yol açmıştı.

Göstericiler, facianın arkasında yolsuzluk, denetimsizlik ve kamu yönetimindeki usulsüzlüklerin bulunduğunu savunarak hükümetten hesap verilmesini talep etmişti.

Aleksandar Vucic, 2014’ten bu yana Sırbistan siyasetinin en etkili ismi konumunda bulunuyor.

Bu süre içinde hem başbakanlık hem de cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunan Vucic, ekonomik büyüme ve yatırımları öne çıkarırken muhalefetin yolsuzluk, otoriterleşme ve demokratik kurumların zayıfladığı yönündeki eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

YENİDEN BAŞBAKANLIK İÇİN YARIŞACAK

İktidardaki Sırp İlerleme Partisi, Vucic’i yaklaşan seçimlerde başbakan adayı olarak gösterdi.

Bu kararla birlikte Vucic’in cumhurbaşkanlığından yeniden başbakanlığa dönmeye hazırlandığı yorumları güçlendi.

Vucic’in cumhurbaşkanlığı görevinden seçimlerden önce mi yoksa seçimlerin ardından mı ayrılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Erken seçim kararı, ülkede uzun süredir devam eden siyasi gerilim ve protestoların ardından geldi.

25 Ekim’de yapılacak seçimler, hem Vucic’in siyasi geleceği hem de Sırbistan’daki mevcut yönetim modelinin devam edip etmeyeceği açısından kritik önem taşıyor.