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Sırbistan'daki dev orman yangını 52 gün sonra söndürüldü: 3 ülkeden destek geldi

Sırbistan'daki dev orman yangını 52 gün sonra söndürüldü: 3 ülkeden destek geldi

24.09.2026 12:44:00
Güncellenme:
AA
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Sırbistan'daki dev orman yangını 52 gün sonra söndürüldü: 3 ülkeden destek geldi

Sırbistan'ın kuzeydoğusundaki Deliblato Kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta başlayan dev orman yangını, 52 gün süren yoğun çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, can kaybının yaşanmadığı yangının söndürülmesine AB üyesi üç ülkenin de destek verdiğini açıkladı.
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Sırbistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Deliblato Kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınının 52 gün sonra söndürüldüğü bildirildi.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, basına yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Çekya, Slovakya ve Romanya'nın da söndürme çalışmalarına katıldığı Deliblato Kumları bölgesindeki orman yangınının 52 gün sonra tamamen söndürüldüğünü belirtti.

Bölgede 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınını "Sırbistan tarihindeki en zor ve en büyük" yangınlardan biri olarak nitelendiren Dacic, söndürme çalışmalarının uzun sürdüğü yangında can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Dacic, Deliblato Kumları'ndaki orman yangınına 560'dan fazla itfaiye eri ile 170 itfaiye aracının müdahale ettiğini aktararak, söndürme çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.

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