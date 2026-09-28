Sırbistan erken seçime gidiyor: Vucic istifa etti, başbakanlık için sahaya indi

Sırbistan’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, dokuz yılı aşkın süredir yürüttüğü görevinden ayrıldı.

Başkent Belgrad’daki Cumhurbaşkanlığı binası önünde destekçilerine seslenen Vučić, görev süresi boyunca ülkede barış ve istikrarı koruduklarını savundu.

Vučić, yaklaşan parlamento seçimlerine “sıradan bir yurttaş” olarak katılmak istediğini söyledi.

Vučić, istifasını 27 Eylül’de sunacağını daha önce açıklamıştı.

Sırbistan’da 25 Ekim 2026 için erken parlamento seçimleri ilan edilmiş durumda.

Vučić’in, Sırp İlerleme Partisi’nin seçim kampanyasında aktif rol üstlenmesi ve partisinin hükümeti kurması halinde başbakanlık için öne çıkması bekleniyor.

Sırbistan Anayasası uyarınca iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Vučić üçüncü kez aynı göreve aday olamıyor.

PROTESTOLAR NOVI SAD FACİASIYLA BÜYÜDÜ

Vučić yönetimine yönelik toplumsal tepkinin dönüm noktalarından biri, Kasım 2024’te Novi Sad tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi ve 16 kişinin yaşamını yitirmesi oldu.

Facianın ardından öğrenciler başta olmak üzere öğretmenler, işçiler, çiftçiler ve farklı toplumsal kesimler hükümete karşı protestolara katıldı.

Göstericiler, olayın yalnızca bir altyapı kazası olmadığını, kamu ihalelerinde şeffaflık eksikliği ve yolsuzluk iddialarıyla bağlantılı daha geniş bir yönetim sorununun sonucu olduğunu savundu.

Hükümet ve kamu kurumlarından gelen bazı istifalara rağmen protestolar sona ermedi.

Gösteriler yaz aylarında da devam ederken, polis müdahalesi ve kötü muamele iddiaları tansiyonu daha da yükseltti. Protestocuların taleplerine zamanla erken seçim çağrısı da eklendi.

Bu süreç sonunda Vučić, parlamentoyu feshederek 25 Ekim’de erken seçime gidileceğini açıkladı.

BRNABİĆ GEÇİCİ CUMHURBAŞKANI OLACAK

Vučić’in istifasının ardından cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak Meclis Başkanı Ana Brnabić yürütecek.

Sırbistan yasalarına göre geçici cumhurbaşkanlığı en fazla üç ay sürebiliyor. Yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi için seçimin, Vučić’in görevden ayrılmasından itibaren en geç üç ay içinde yapılması gerekiyor. Buna göre cumhurbaşkanlığı seçiminin son tarihi 27 Aralık 2026.

Vučić, görevden ayrılmadan hemen önce 49 kişi için af ve bağışlama kararı aldığını da açıkladı.

Bu kişilerden 23’ünün son bir buçuk yılda yaşanan protestolar ve siyasi gerilimlerle bağlantılı olaylarla ilişkili olduğu bildirildi.

VUČIĆ SİYASETTEN ÇEKİLMİYOR

Vučić’in cumhurbaşkanlığından ayrılması, Sırp siyasetinden çekileceği anlamına gelmiyor.

2014’te başbakan olan, 2017’de ise ilk kez cumhurbaşkanı seçilen Vučić, son on yılı aşkın süredir ülke siyasetinin en etkili isimlerinden biri konumunda.

Vučić, bir yandan Sırbistan’ın Avrupa Birliği üyeliğini desteklediğini söylerken diğer yandan Rusya ile yakın ilişkileri sürdürdü ve Çin yatırımlarının ülkeye girişini teşvik etti.

25 Ekim’deki erken parlamento seçimlerinde Vučić’in Sırp İlerleme Partisi; öğrenci öncülüğündeki yolsuzluk karşıtı hareketler ve Batı yanlısı muhalefet bloklarıyla yarışacak.