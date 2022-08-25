Sırbistan'dan KFOR'a tepki: KFOR'un görevi Sırpları korumak
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, NATO'nun Kosova Gücü'nün (KFOR) görevinin ülkedeki Sırpları korumak olduğunu söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, KFOR Komutanı Ferenc Kajari'nin Kosova hükümetinin kararlarına tepki olarak kuzey belediyelerinde yaşayan Sırpların olası barikatlarına KFOR olarak izin vermeyeceklerini bildirmesini yorumlarken, "KFOR'un görevi Sırpları korumak, ülkede barikat kurulmasına engel olmak değil" diye konuştu.
Vucic, Kosova'da "özgürlüğe" engel olanın kurulan barikatlar değil, Kosova'nın kimlik kartı ve plaka zorunluluğu getirmek istemesi olduğunu söyledi.
Vucic, Kosova'daki Sırplara verdiği desteği bir kez daha dile getirerek, "Her zaman Kosova'daki halkımızın yanında olacağım" diye konuştu.
YENİ HÜKÜMET YAKINDA BELLİ OLACAK
Aleksandar Vucic, ülkede 3 Nisan'da gerçekleştirilen seçimlere işaret ederek, yeni hükümetin kurulması için 2-3 haftadan fazla beklemeyeceğini ve yeni başbakan adayının yakında belli olacağını söyledi.
Vucic, dünyadaki enerji krizine de değinerek, ülkesinin elektrik kesintileri yaşanmaması için gerekli tüm adımları atacağını kaydetti.
Vucic ayrıca, hem Ukraynalıların hem de Rusların ülkesinin dostu olacağını ve bu politikayı sürdürmekte kararlı olduklarını sözlerine ekledi.
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