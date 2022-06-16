Skandal olay: Karısını öldürdü, cesedini 40 yıl sakladı

16 Haziran 2022 Perşembe, 10:06

İngiltere'de yaşayan Brenda Venables 1982'de aniden ortadan kayboldu. Çiftçi olan kocası David Venables, polise kayıp ihbarında bulundu. Kayıp bildiriminin yapılmasının ardından polis, Brenda Venables’i bulmak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Arama çalışmalarında helikopter dahil olmak üzere birçok araç kullanıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, arama çalışmalarında seferber edilen imkanlara rağmen Brenda Venables’e dair bir iz bulunamayınca arama çalışmaları sonlandırıldı. Yakınları kayıp kadının son dönemlerde ağır bir depresyon içinde olduğunu ve intihar etmiş olabileceğini düşünüyordu. Ancak bu gizem 2019 yılında David Venables ile yaşadıkları çiftlik evinde çözüldü.

KAFATASI BULUNDU

David Venables, uzun yıllar çiftçilik yaptıktan sonra Birmingham şehrinin güneyinde yer alan Worcester bölgesinde bulunan çiftliğini yeğenine sattı. Çiftlik evine bakım yapıldığı sırada yerleşke içinde bulunan foseptik (lağım çukuru) düzenlenirken insan kafatası bulundu.

Kafatasının bulunmasının ardından bölgeye gelen ve araştırmalara başlayan polis, yaptığı DNA araştırmaları sonucunda bulunan kemiklerin 40 yıl önce kaybolan kayıp kadına ait olduğunu tespit etti. Foseptikteki kemiklerle birlikte bulunan elbise kalıntılarının da Brenda Venables'in kaybolduğu döneme ait olduğu tespit edildi. Cesedin bulunmasıyla birlikte polis yıllar önce kapanan dosyayı tekrar açtı ve koca David Venables baş şüpheli olarak gözaltına alındı.

Davadan sorumlu savcı Michael Burrows, David Venables’in 1967 yılında başlayan bir gönül ilişkisinden dolayı karısını öldürdüğünü söyledi.

Savcı, "Venables annesinin bakıcısı olan Lorraine Styles ile ilişkisini sürdürmek için karısını öldürmüş gibi görünüyor. Gerçek şu ki iddia makamı onu öldürenin David Venables olduğunu düşünüyor" diye de ekledi.

Venables'ın bakıcı Lorraine Styles'la ilişkisinin 1967'de başladığı ve 1981 yılına kadar aralıksız devam ettiği belirtildi. 1981 yılında ise ikili arasındaki ilişkide bazı sıkıntılar yaşandığını dile getiren savcı, “Lorraine Styles 1981 yılında David’in kendisini sevdiğine dair inancını kaybetti. Bu David Venables'i cinayeti işlemeye sevk etmiş olabilir" dedi. Savcı, Styles'ın David’in ona söylediklerine güvenerek başka bir erkekle olan ilişkisini sonlandırdığını da iddia etti.

"FARKLI BİRİ OLMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK"

Mahkeme devam ederken Brenda Venables’in kaybolduğu yıllarda konuyla alakalı gazete haberleri de gündeme geldi. O dönemde gazetelerde çıkan haberlere göre David Venables karısının kaybolması hakkında, “Bir sabah uyandım ve karım yoktu. Ona ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok” ifadelerini kullanıyordu ve karısının depresyonda olduğunu söylüyordu.

Savcılık, Brenda Venables'in hayatını kaybettiği gece evinden çıktıktan sonra yabancı biriyle karşılaşma ihtimalini çok düşük görüyor. Savcı Burrows, “Onu öldüren kişi foseptiğin yerini bilen birisi. Evlerinin etrafı boş bir alan orada herhangi bir saatte yabancı bir kişinin dolaşıyor olma ihtimali çok düşük” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Brenda Venables'in foseptik çukuruna girerek kendi canına kıydığını ve herhangi bir iz bırakmamak için de ağır kapağı kaydırıp üstüne geri koyduğunu varsaymak inanılır gibi değil."