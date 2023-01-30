Slovenya'da 2 kişi casusluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 14:44

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 14:44

Slovenya İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatının (SOVA) açıklamasında, Rusya için casusluk yaptıkları gerekçesiyle 2 yabancı uyruklu kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin kendilerini Güney Amerikalı iş insanları olarak tanıttıkları belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Aralık 2022'de Ljubljana Bölge Savcılığının 2 kişi hakkında casusluk soruşturması başlattığı, şüphelilerle ilgili yabancı istihbarat teşkilatına casusluk ve evrakta sahtecilik yaptıklarına yönelik soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Şüphelilerin Rusya Askeri İstihbaratına (GRU) bilgi verdikleri kaydedilen haberlerde, suçlu bulunmaları durumunda 8 yıl hapse mahkum edilecekleri bildirildi.

Yerel medyada ayrıca soruşturmanın gizliliği nedeniyle başka detay paylaşılmadığı aktarıldı.