Slovenya'da yeni hükümet belli oldu
Slovenya'da yeni hükümet belli oldu.
Slovenya parlamentosu bugünkü oturumda, ülkenin yeni hükümetindeki bakanları ve başbakanı belirledi.
Parlamento, Robert Golob başbakanlığında kurulan "merkez sol hükümeti" onayladı. Robert Golob, ülkenin yeni başbakanı seçildi.
Uzun saatler süren oturumda, 28 vekilin aleyhte, 53 vekilin ise lehinde oy kullandığı 18 bakandan oluşan hükümet resmen belirlendi.
24 NİSAN SEÇİMLERİ
Slovenya'da 24 Nisan'da düzenlenen genel seçimin galibi Robert Golob, üç dönem başbakan olan Janez Jansa'ya karşı kazandığı zaferle dikkatleri üzerine çekmişti.
Özgürlük Hareketi ile bu yıl siyasete atılan 55 yaşındaki elektrik mühendisi Golob, amacının merkez liberal ve soldan oluşan istikrarlı bir hükümet kurmak olduğunu belirtmişti.
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