Soğuk Savaş'tan bu yana bir ilk... Rusya’dan NATO’ya 'nükleer' uyarı!

RUSYA'DAN NATO'YA NÜKLEER UYARI Rusya, NATO ülkelerinin Kaliningrad bölgesini ülkenin geri kalanından izole etmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunması halinde nükleer silahlar dahil elindeki tüm imkânları kullanabileceği uyarısında bulundu. Reuters’ın aktardığına göre Moskova, NATO’ya gönderdiği belgede İttifakı doğrudan silahlı çatışma riskini artıran “tehlikeli ve pervasız bir rota” izlemekle suçladı.

"TÜM İMKANLARIMIZI KULLANIRIZ" Rusya’nın NATO’ya ilettiği belgede, “NATO ülkelerinin Kaliningrad bölgesini ülkenin geri kalanından izole etmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunması halinde Rusya, topraklarını savunmak için nükleer silahlar dahil olmak üzere elindeki tüm güç ve imkânları kullanmaya hazır olacaktır” ifadeleri kullanıldı. Polonya ve Litvanya arasında bulunan Kaliningrad, Rusya’nın Baltık Filosu’nun ana üssünün yanı sıra önemli askerî unsurlara ev sahipliği yapıyor.

NATO'DAN MOSKOVA'YA YANIT NATO Sözcüsü Allison Hart, Rusya’nın söz konusu belgeyi İttifaka gönderdiğini doğruladı. NATO, Moskova’ya verdiği yanıtta savunma amaçlı bir ittifak olduğunu belirterek, “Nükleer silahlara ilişkin sorumsuz söylemler dahil güç kullanma tehditlerini şiddetle kınıyoruz” açıklamasını yaptı. Rusya’ya Ukrayna’daki savaşı sona erdirme ve NATO ülkelerine yönelik “pervasız davranışlardan” kaçınma çağrısı da yapıldı.

NATO: "SOĞUK SAVAŞTAN BU YANA BİR İLK" NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “Nükleer tehditleri durdurun” çağrısında bulundu. Rutte, nükleer saldırı riskini yüksek görmediğini söylerken Reuters’a konuşan üst düzey bir Avrupalı savunma yetkilisi farklı bir değerlendirme yaptı: “Soğuk Savaş’tan bu yana Rusya’nın bizi ilk kez bu şekilde tehdit ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu ciddi.”