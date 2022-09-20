Somali'de 13 yıl sonra bir ilk: Stratejik kasabada yeniden kontrol sağladı
Somali ordusu 13 yıl sonra stratejik kasabayı terör örgütü Eş-Şebab'tan geri aldı.
Somali Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Somali ordusu ve ABD güçleri tarafından Hiran bölgesinde düzenlenen operasyonda en az 100 Eş-Şebab militanı öldürüldü.
Ordu, 13 yıldır Eş-Şebab'ın kontrol ettiği Booco kasabasını da geri aldı.
Hiran Valisi Ali Jeyte, Somali güçlerinin, yerel sakinlerin yardımıyla Booco kasabasını kontrol altına aldığını duyurdu.
Booca, Hiran'ın başkenti Beledweyne'ye 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, geçen hafta, Eş-Şebab'a yönelik operasyon mesajı vererek sivillere örgütün bulunduğu bölgelerden uzaklaşmaları çağrısı yapmıştı.
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