Somali'de Eş-Şebab'a operasyon: 18 terörist öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen iki operasyonda 18 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

AA
15 Eylül 2022 Perşembe, 16:27
Somali'de Eş-Şebab'a operasyon: 18 terörist öldürüldü
Abone Ol google-news

Somali Ulusal Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Hiiraan ve Aşağı Şabel bölgesinde örgüte yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan örgüte ait bomba üretim merkezinin de imha edildiği belirtildi.

Eş-Şebab terör örgütü sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.


Somali Terör

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler