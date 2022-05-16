Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı: Siyasi intikam almayacağız
Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, 'siyasi intikam' almayacaklarını duyurdu.
Somali'nin yeni seçilen cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, yemin töreni sonrası vekillere seslenerek, bir konuşma gerçekleştirdi.
Hasan Şeyh Mahmud, milletvekillerine, seçim komisyonuna ve özellikle ülkeyi seçim krizinden çıkaran Başbakan Hüseyin Roble'ye teşekkür etti.
Mahmud, ülkedeki tüm muhalif siyasi gruplarla diyalog yolunu açacağını dile getirerek, "Siyasi intikam almayacağız. Bize yapılanları unutmayacağız fakat affedeceğiz. Güzel bir yarın inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.
ESKİDEN DE CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖREV İCRA EDİYORDU
2012-2017 yıllarında da cumhurbaşkanlığı yapan Mahmud, Somali'de cumhurbaşkanlığı koltuğuna ikinci kez oturan ilk isim oldu.
Seçimde 3. turda selefi Muhammed Abdullah Fermacu'yla karşılaşan Mahmud, 324 vekilden 214'ünün oyunu alarak cumhurbaşkanı seçildi.
Fermacu'nun Şubat 2021'de görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda kalmayı sürdürmesi sonrası Mahmud gibi muhalif siyasetçilerle cumhurbaşkanı arasında tansiyon yükselmişti.
Seçimin defalarca ertelenmesi sonrası Mahmud ve diğer muhalif adaylara bağlı gruplarla askerler arasında ufak çaplı çatışmalar yaşanmıştı.
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