Son dakika | Bağdat Havalimanı'na füze saldırısı
Son dakika | Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına 6 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Başbakanlığa yakınlığıyla bilinen "NasNews" haber sitesinin haberine göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına sabaha karşı 6 füzeyle saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda aprondaki boş sivil uçaklardan birinin zarar gördüğü aktarıldı. Haberde, zarar gören sivil uçağın fotoğraflarına da yer verildi.
Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD askeri üssü de bulunuyor.
Irak resmi makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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