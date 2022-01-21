Son dakika | Kritik zirve öncesi Rusya ve ABD'den açıklama

21 Ocak 2022 Cuma, 13:49

Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukrayna krizini görüşeceği toplantı İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Toplantı öncesi iki bakan kısa açıklama yaptı.

Blinken, toplantının Ukrayna krizinden kaynaklı tansiyonun düşürülmesi ve "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının önüne geçilmesi" çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

Ukraynalı yetkililer dahil ABD'nin ortakları ve müttefikleriyle görüşmeler yaptıktan sonra Cenevre'ye geldiğini belirten Blinken, "Hepimiz farklılıklarımızı (sorunlarımızı) diplomasi ve diyalog yoluyla çözmeye çaba göstermek için eşit düzeyde kararlıyız. Ancak bunun imkansız olduğu ortaya çıkarsa ve Rusya Ukrayna'ya saldırmaya karar verirse müşterek, hızlı ve şiddetli bir karşılık vermeye de kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Toplantıyı "kritik bir an" olarak niteleyen Blinken, "Bugün burada farklılıklarımızı çözmeyi beklemiyoruz. Ancak diplomasi veya diyalog yolunun açık kalıp kalmadığını test edebileceğimizi umuyorum ve bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"GÖRÜŞMELERİN BİR DÖNÜM NOKTASI OLMASINI BEKLEMİYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise güvenlik garantilerine dair tekliflerin konuşulması için Cenevre'de görüşme teklifinden ötürü Blinken'e teşekkürlerini sundu.

Blinken'in Cenevre'deki görüşmeden "dönüm noktası" beklemediğine dair açıklamalarını değerlendiren Lavrov, "Biz de bu görüşmelerin bir dönüm noktası olmasını beklemiyoruz. Sadece taleplerimize somut cevaplar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Taleplerimiz gayet somut ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda güvenliğin bölünmezliği üzerine verilen vaatlere uygun olarak somut cevaplar bekliyoruz ki hiçbir ülke, bir başka ülkenin güvenliği pahasına kendi güvenliğini güçlendirmesin." açıklamasını yaptı.

Pek çok tarihi görüşmenin gerçekleştiği Cenevre'deki President Wilson Hotel'deki görüşmenin ardından Lavrov TSİ 15.00, Blinken'in ise 15.30'da basın toplantısı düzenleyecek.