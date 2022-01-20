Son dakika | Pakistan’da çarşıda bombalı saldırı: 3 ölü, 22 yaralı

Son dakika |Pakistan’ın Lahor kentindeki bir çarşıda gerçekleştirilen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

İHA
20 Ocak 2022 Perşembe, 14:21
Son dakika | Pakistan’da çarşıda bombalı saldırı: 3 ölü, 22 yaralı
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Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Lahor kentindeki Anarkali Çarşısında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polisten yapılan açıklamaya göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların camları da kırılırken, ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.


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