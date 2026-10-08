Son Dakika... ABD Başkanı Trump'tan 'İran'a saldırı' açıklaması: 'Seçimden önce...'

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Trump, "İran ile verimli görüşmeler yürütüyoruz. 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağız" dedi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile savaşın gidişatına ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

Tahran'la verimli görüşmeler yürütüklerini kaydeden Trump, İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan "çok kötü bir durumda" olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini belirtti.

Trump, "3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız" ifadesini kullandı.