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Son Dakika... ABD Senatörü Lindsey Graham hayatını kaybetti

Son Dakika... ABD Senatörü Lindsey Graham hayatını kaybetti

12.07.2026 09:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... ABD Senatörü Lindsey Graham hayatını kaybetti

Son daika haberi... Güney Karolina Cumhuriyetçi (R) Senatörü Lindsey Graham'ın ofisinden yapılan resmi açıklamaya göre, 71 yaşındaki siyasetçi geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu vefat etti.
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Yayınlanan basın bülteninde, Senatör Graham'ın 11 Temmuz Cumartesi akşamı hayata gözlerini yumduğu duyuruldu. Ölüm nedeni "kısa ve ani bir hastalık" olarak açıklanırken, hastalığın detaylarına ilişkin herhangi bir ek bilgi paylaşılmadı.

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Lindsey Graham.

"SON DERECE ZORLU SÜREÇ"

Graham'ın ofisi aracılığıyla kamuoyuna seslenen aile, destek olanlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Senatör Graham'ın ailesi bu dönemde edilen dualar için minnettardır ve bu son derece zorlu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica etmektedir."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'a yakın siyasi isimlerden olan ve savunma ile dış politika konularında Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri arasında gösterilen Graham, 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmüştü.

Güney Karolina'dan Cumhuriyetçi bir siyasetçi olan Graham, 2002 yılında Senato'ya seçilmiş; 2008, 2014 ve 2020 yıllarında da yeniden seçilmişti.

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