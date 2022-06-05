Son Dakika: ABD'de silahlı saldırı: Hayatını kaybedenler ve yaralılar var

ABD Philadelpia caddesinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 3 kişi öldü, 11 kişi ise yaralandı.

(İHA)
05 Haziran 2022 Pazar, 13:00
Son Dakika: ABD'de silahlı saldırı: Hayatını kaybedenler ve yaralılar var
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ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ne bağlı Philadelphia şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.


ABD silah saldırı

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