Son Dakika: ABD'de silahlı saldırı: Hayatını kaybedenler ve yaralılar var
ABD Philadelpia caddesinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 3 kişi öldü, 11 kişi ise yaralandı.
ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ne bağlı Philadelphia şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
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