Son dakika: Almanya'dan F-35 adımı

14 Mart 2022 Pazartesi, 09:54

Rusya'nın Ukrayna saldırıları sonrası askeri harcamalarını artıracağını duyuran Almanya, bu yöndeki ilk adımını atıyor.

Reuters'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Almanya, hava kuvvetlerine ABD yapımı F-35 savaş uçakları katmak için harekete geçti.

Kaynaklar, Almanya'nın en fazla 35 adet F-35 almayı planladığını; bu yönde adım atıldığını bildirdi.

Berlin yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama ise gelmiş değil.