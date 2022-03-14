Son dakika: Almanya'dan F-35 adımı

Son dakika gelişmesi... Reuters, Alman hükümetinden kaynaklara dayandırdığı haberinde, Berlin yönetiminin F-35 savaş uçağı almak için prensipte anlaştığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2022 Pazartesi, 09:54
Son dakika: Almanya'dan F-35 adımı
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Rusya'nın Ukrayna saldırıları sonrası askeri harcamalarını artıracağını duyuran Almanya, bu yöndeki ilk adımını atıyor.

Reuters'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Almanya, hava kuvvetlerine ABD yapımı F-35 savaş uçakları katmak için harekete geçti.

Kaynaklar, Almanya'nın en fazla 35 adet F-35 almayı planladığını; bu yönde adım atıldığını bildirdi.

Berlin yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama ise gelmiş değil.



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