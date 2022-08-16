Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki provokasyona sert tepki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Suriye'de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. (Suriye'de) Muhalefet Türkiye’ye güveniyor, hiç yarı yolda bırakmadık ama Suriye’de kalıcı bir istikrar ve barış için uzlaşının şart olduğunu söyledik. Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de gerçekleştirilen provokasyona sert tepki gösterdi ve "Bayrağımıza uzanan eller kırılır" dedi.
ÇAVUŞOĞLU'NUN SURİYE KONUSUNDAKİ AÇIKLAMALARI:
Suriye içindeki bazı provokatörler değil Türkiye içindeki bazı kesimler de bizim sözlerimizi çarptırdı. Oysa ki bunlar bizim ilk kez söylediğimiz sözler değil.
2015 yılında BM'nin aldığı karar, Suriye'deki taraflar arasında BM kolaylaştırıcılığında bir geçiş sürecinin başlaması. Adil şeffaf bir seçimin gerçekleştirilmesi. Bu gerçek oldu mu, olmadı. Bunun olmamasının sebebi rejimin ayak diremesi: Rejim siyasi değil askeri çözüme inanıyor.
Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Muhalefetin müzakere heyeti kurmasının amacı neydi, bu geçiş sürecinin rejim ile müzakere edilmesi.
Rejim ve muhalefeti ilk kez bir araya getirmiyoruz. Biz buna ciddi katkılar sağlıyoruz. Çünkü muhalefet bize güveniyor asla yarıda bırakmadık. Bayrağımıza uzanan eller kırılır. Bu provokasyonu kimlerin yaptığını biliyoruz.
Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Suriye'de bizi de tehdit eden bir terör örgütü var. Biz her zaman söylediğimizi söyledik. Bunu kim nasıl yorumlarsa.
Bizim görüşmemiz ayaküstü oldu, Suriye'de kalıcı barışın olması için anayasa platformu dahil gerekli adımlarına atılması gerektiğini vurguladık.
Video Haberler
- Sultanbeyli'de feci kaza: Eski futbolcu kurtarılamadı
- ABD'ye yerleşmişti... 'Bu arabayı Türkiye'de alamazdım'
- TEM'in ortasına çıktı kazaya neden oldu
- Şoför kaza yaptı, camları yumrukladı
- 'Bahçeli erken seçim çağrısı yapabilir'
- 'Vakalar arttı, ölümcüllüğü azaldı'
- Üçüncü ittifak için tarih verildi
- Fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı
- İmamoğlu: '85 milyar TL'lik rant sağlanmış'
- Köylerde 'kablo hırsızlığı' yapan 3 şüpheli tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- Kaldıkları yer erkek öğrenci yurduna çevrildi
- O artık Soylu'nun danışmanı!
- Suriyeli avukat sınır dışı edildi
- Müdürlükten açığı gizleme çabası