Son Dakika: Çin'de 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Son dakika haberine göre, Güney Çin'de Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü. Uçakta 133 yolcunun olduğu bilgisi verildi.
Çin devlet televizyonu, Kunming'den Guangzhou'ya 133 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağının Guangxi bölgesinde "kaza" yaptığını ve dağlarda yangına neden olduğunu bildirdi. Şimdiye kadar, felaketten kaynaklanan herhangi bir can kaybıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Yerel haberlerde "133 kişiyi taşıyan uçakla irtibat kesildi" denildi.
Çin Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, kazaya karışan uçağın Boeing 737 olduğu, ölü ve yaralı sayısının şimdilik bilinmediği söylendi. Açıklamada "Kurtarma ekipleri yolda" ifadeleri kullanıldı.
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