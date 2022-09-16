Son Dakika: Erdoğan ile Putin görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi münasebetiyle bulunduğu Semerkant’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, Özbekistan'ın Semerkant kentinde başladı.
Zirvede AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeler gerçekleştiriyor. Önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.
Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin de görüştü.
Bloombergin haberine göre görüşmede, Erdoğan'ın Putin'den Rus doğalgazında yüzde 25 indirim yapmasını ve ödemelerin bir kısmının Türk Lirası ile yapılmasını önerdiği iddia edildi.
Video Haberler
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Şehirlere göre fiyat değişecek
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- Merkez Bankası'ndan yıl sonu tahmini
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'altılı masa' kararı
- ‘Seçim için şov yapacaklar’
- Polisler, Soylu pankartı için harekete geçti
- Erdoğan'a kötü haber
- AKP ve MHP'de LGBT videosu endişesi
- Haluk Pekşen yaşamını yitirdi