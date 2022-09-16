Son Dakika: Erdoğan ile Putin görüştü

16 Eylül 2022 Cuma, 16:59

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, Özbekistan'ın Semerkant kentinde başladı.

Zirvede AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeler gerçekleştiriyor. Önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin de görüştü.

Bloombergin haberine göre görüşmede, Erdoğan'ın Putin'den Rus doğalgazında yüzde 25 indirim yapmasını ve ödemelerin bir kısmının Türk Lirası ile yapılmasını önerdiği iddia edildi.