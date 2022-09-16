Son Dakika: Erdoğan ile Putin görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi münasebetiyle bulunduğu Semerkant’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 16:59
Son Dakika: Erdoğan ile Putin görüştü
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Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, Özbekistan'ın Semerkant kentinde başladı.  

Zirvede AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeler gerçekleştiriyor. Önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin de görüştü.

Bloombergin haberine göre görüşmede, Erdoğan'ın Putin'den Rus doğalgazında yüzde 25 indirim yapmasını ve ödemelerin bir kısmının Türk Lirası ile yapılmasını önerdiği iddia edildi.


Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin

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