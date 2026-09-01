ŞİÖ Zirvesi’nde dikkat çeken buluşma: Erdoğan ile Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi amacıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme başladı.

Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben de değerli başkanla bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi çok önemli buluyorum. Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok ileri bir düzeyde. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor. Bunun yanında Sayın Başkanın az önce ifade ettiği gibi Türkiye-Rusya ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Şuanda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Santrali'nin açılışı ile başka santrallerinin adımlarını birlikte atacağız. Tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var."

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde "Bugünkü görüşmemizden büyük memnuniyet duyuyorum. İlginiz sayesinde ekonomik işbirliği, yüksek seviyede kalıyor. Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlarda biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak" dedi.

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