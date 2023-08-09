Son dakika... İtalya açıklarında sığınmacı teknesi battı: 41 ölü

Yayınlanma: 09.08.2023 - 11:27

Güncelleme: 09.08.2023 - 11:58

Tunus’un Safakes limanından hareket eden sığınmacı teknesi İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında battı. Teknede bulunan 41 sığınmacının hayatını kaybettiği açıklandı.

Teknede bulunan 4 kişi sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

SADECE 15 KİŞİDE CAN YELEĞİ VARDI

Lampedusa Adası’na getirilirken Fildişi Sahili ve Gineli 4 kişi, teknede 3’ü çocuk 45 kişinin bulunduğunu ifade ederek, 6 saatlik yolculuğun ardından teknenin şiddetli dalgaların etkisiyle battığını ve yalnız 15 kişide can yeleğinin bulunduğunu söyledi.

SİCİLYA ADASI’NA HAREKET EDİYORDU

Teknenin İtalya’nın Sicilya Adası’na doğru hareket ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Orta Akdeniz'de göçmen trafiğinin yoğun olduğu İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında 6 Ağustos'ta da batan bottaki bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.

IOM verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.