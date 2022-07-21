İtalya Başbakanı Draghi, istifa kararı aldığını açıkladı

İstifa kararı sonrası Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın erken seçim çağrısı yapması bekleniyor. Eylül-Ekim gibi yapılması beklenen erkem seçime kadar Draghi hükümetin başında kalabilir.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Draghi'nin ilk istifa teklifini reddetmişti.