İtalya Başbakanı Draghi, istifa kararı aldığını açıkladı
İtalya Başbakanı Mario Draghi, güven oylamasını boykota rağmen kazandı ancak yeniden istifa kararı aldı.
21 Temmuz 2022 Perşembe, 10:21
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İtalya Başbakan Mario Draghi, koalisyon ortağı 3 partinin parlamentoda hükümetine destek vermemesinin ardından istifa kararı aldığını açıkladı.
İstifa kararı sonrası Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın erken seçim çağrısı yapması bekleniyor. Eylül-Ekim gibi yapılması beklenen erkem seçime kadar Draghi hükümetin başında kalabilir.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Draghi'nin ilk istifa teklifini reddetmişti.