Azerbaycan'ın şartları kabul edildi

Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:57

Güncelleme: 20.09.2023 - 13:05

Azerbaycan'ın, 6 polisin mayın patlaması sonucu Karabağ'a başlattığını duyurduğu operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.

Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni güçleri, Rus barış gücü askerlerinin önerdiği ateşkes şartlarını kabul etti.

Rus basınında yer alan habere göre, Karabağ Ermenileri sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Karabağ ordusunun dağıtılması ve tamemen silahsızlandırılması konusunda anlaştıklarını ve Ermeni güçlerinin de Karabağ'dan çekileceğini duyurdu.

Haberde, Karabağ Ermenileri ile Azerbaycan yetkililerinin 21 Eylül'de görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Rus barış gücü askerlerinin katılımıyla ateşkes anlaşmasına varıldı" denildi.

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Azerbaycan'ın insani koridor teklifinin "Etnik temizliğe davetiye" olduğu yorumunda bulundu.

Karabağ Ermenileri'nin görüşmelere açık olduğunu belirten bakan yardımcısı, Ermenilerin teorik olarak Azerbaycan kontrolü altında yaşayabileceğini ancak diyalogun çok önemli olduğunu söyledi.

Bakan yardımcısı, "Rusya ile güvenlik konusunda bu gibi durumlarda uygulanabilecek özel anlaşmalarımız var" dedi.

Ermenistan ayrıca, Azerbaycan'ın operasyonu sonucunda en az 32 kişi öldüğünü açıkladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise, Putin-Paşinyan görüşmesinin zamanlamasının beklendiği ifade edildi.

Ermenilerin, Rusya'nın Karabağ konusunda yeterince iş yapmadığı iddialarına yanıt veren Kremlin, "Bu tür suçlamaları kabul etmiyoruz. Azerbaycan'ın kendi topraklarındaki eylemlerinden bahsediyoruz" sözlerini açıklamasına ekledi.