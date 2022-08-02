Son Dakika... Nancy Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan'ın başkenti Taipei'ye geldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 17:45
Son Dakika... Nancy Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin uçağı, Asya turu kapsamında Tayvan'ın başkenti Taipei'de yer alan Songshan Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.

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