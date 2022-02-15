Son dakika: NATO'dan 'tedbirli iyimserlik' açıklaması

15 Şubat 2022 Salı, 15:31

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO savunma bakanlarının iki günlük toplantısında, Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri yığınağın ortasında diplomatik bir çözüm arıyor olabileceğine dair sinyalleri memnuniyetle karşıladığını belirtirken, ancak Moskova'yı bu doğrultuda harekete geçme iradesini göstermeye çağırdı.

Stoltenberg gazetecilere verdiği demeçte, "Moskova'dan diplomasinin devam etmesi gerektiğine dair işaretler var. Bu, temkinli bir iyimserlik için zemin oluşturuyor. Ancak şu ana kadar Rusya tarafından sahada gerilimin azaltılmasına dair herhangi bir işaret görmedik" dedi.

Stoltenberg ayrıca, "Rusya, Soğuk Savaş'tan bu yana Ukrayna'da ve çevresinde eşi görülmemiş bir savaş gücü topladı. Artık yeni bir saldırı için her şey hazır. Fakat, Rusya'nın bulunduğu noktadan geri adım atmak, savaşa hazırlanmayı bırakmak veya barışçıl bir çözüm için çalışmaya başlamak için hala zamanı var" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, mevcut durumu "Avrupa'da on yıllardır karşılaştığımız en ciddi güvenlik krizi" olarak nitelendirdi.

Ukrayna sınırından geri çekilen bazı Rus birliklerine yönelik açıklamalarda bulunan Stoltenberg, "Moskova birlikleri geri çekse dahi, teçhizatları genellikle geride bırakır, bu da yeniden konuşlandırılmasını kolaylaştırır" ifadelerini kullandı.

Rusya alt kamara meclisi Duma'da Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı milislerin kontrolündeki Donetsk bölgesini ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasını öngören ve bugün onaylanan tasarıya yönelik yorumlarda bulunan Stoltenberg, "Rusya, Doğu Ukrayna bölgelerinin ayrıldığını kabul ederse, bu durum, uluslararası hukukun ve Ukrayna'nın egemenliğinin başka bir ihlali olacaktır. Ayrıca, Minsk Barış Anlaşmaları kapsamında siyasi çözüm bulmasını zorlaştıracak" dedi.

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