Son Dakika: Norveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, Norveç'te Kuran'a saldırı gerçekleşeceği ihbarı üzerine Ankara Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.
Norveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Norveç’te yarın Kuran’a karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı" denildi.
Bakanlık, Norveç’in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımını kınadı.
Bakanlık ayrıca, bu tavrın kabul edilemez olduğu belirtirken bu eyleme izin verilmemesinin beklendiğini vurguladı.
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