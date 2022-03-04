Son Dakika: Pakistan'da camiye bombalı saldırı: 'Çok sayıda ölü ve yaralı var'
Son Dakika: Pakistan polisi, Peşaver kentindeki bir camide meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin öldüğünü duyurdu.
Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Peşaver'deki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada bombalı saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Açıklamada saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Olay yerine acil yardım ekiplerinin gönderildiği bilgisi paylaşıldı.
Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, henüz saldırıyı üstlenen olmadı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
En Çok Okunan Haberler
- Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı
- En başarılı belediye başkanları belli oldu
- Ethem Sancak'tan Rus kanalına Bayraktar yorumu!
- Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına isyan ettiler
- 7 işçi ölmüştü: Havai fişek fabrikasının arazisi satışta
- İzmir'in futbolla sınavı
- Evgeny Grinko, mart ayında Türkiye'ye geliyor
- Yeni Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi o sözleriyle gündemde
- 'Doktorların en büyük cezası Fahrettin Koca'
- Kartal'dan Özil açıklaması: Adaletli olmak zorundayım