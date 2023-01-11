Son Dakika... Paris'te bıçaklı saldırı: Yaralılar var
Fransa'nın başkenti Paris'in Gare du Nord tren istasyonunda meydana gelen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Fransa'nın başkenti Paris'in Gare du Nord tren istasyonunda sabah 06:45 sularında bir şüphelinin etraftaki insanlara bıçakla saldırdığı bildirildi.
Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Polisler tarafından saldırganın silahla etkisiz hale getirildiği belirtilerek, çevrede yoğun güvenlik önlemi alındığı bildirildi.
BFMTV'nin aktardığına göre, saldırıdan dolayı tren istasyonunda trafik aksaması da gerçekleşti.
İÇİŞLERİ BAKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada polisin, saldırgana yönelik "etkili ve cesur" müdahalesine dikkat çekti.
Darmanin, "Bu sabah Gare du Nord'da bir kişi birkaç kişiyi yaraladı. Çabucak etkisiz hale getirildi. Etkili ve cesur tepkileri için polise teşekkür ederiz" dedi.
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