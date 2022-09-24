Son dakika... Bomba iddia: Putin kendi generalleri tarafından öldürülebilir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik ilanı ve "blöf yapmıyorum" mesajı dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Kremlin'in kararı Batı ile yaşanan gerilimi had safhaya çıkarırken, Putin'in Ukrayna ya da Batı'ya karşı nükleer silah kullanması halinde olabileceklere ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yapılıyor.
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna harekâtı 212'nci gününe girdi. Rusya lideri Vladimir Putin, geçen çarşamba kısmi askeri seferberlik kararı aldı ve 300 bin yedek askerin orduya çağrılacağı açıklandı.
GERÇEKLİKLE BAĞI KOPTU
University College London'a bağlı Slav ve Doğru Avrupa Çalışmaları Bölümü'nden Profesör Peter Duncan, İngiliz Daily Express gazetesine verdiği demeçte, Putin'in gerçeklikle bağı koptuğunu öne sürdü. Duncan'a göre; Putin Rusya'da da yurtdışınd da insanların ne düşündüğünü anlayamıyor. Bu da onun hata yapmasına yol açıyor.
Prof. Duncan, müttefikleri ve güvenlik servislerinin Ukrayna'da olup bitenler konusunda Putin'i kasten yanlış yönlendirdiğini iddia ederek, "Eski sorun devam ediyor, insanlar korktuğu için gerçeği söylemiyor, böylece olup bitenleri bilmiyor" ifadelerini kullandı.
NÜKLEER SALDIRI TALİMATI VERİRSE...
Putin'in vereceği herhangi bir nükleer saldırı emrine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ya da Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov riayet etmek zorunda olabilir. Ancak Duncan, bunun Putin'in sonu demek olabileceğini düşünüyor. Gerekçesini ise şöyle açıkıyor:
Halen şöyle düşünüyorum: Eğer Putin nükleer silahları kullanmaya başlarsa ya da Şoygu veya Gerasimov'a fiilen nükleer silahları kullanın derse, pek muhtemeldir ki reddecekler ve Putin'e karşı harekete geçmek zorunda kalıp onu öldüreceklerdir, çünkü bir emre itaat etmememiş olacaklar. Putin'i öldürmek o kadar kolay değil, Federal Güvenlik Servisi'nden insanları işin içine katmak zorunda kalacaklardır."
Prof. Duncan, Ukrayna'ya karşı nükleer silahların kullanılması halinde, Batı'dan Rusya güçlerine kapsamlı bir konvansiyonel saldırı başlayacağı öngörüsünü de paylaştı.
Video Haberler
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
- Uzmanından dikkat çeken uyarı!
- Aileleri ikna edip, çocukları okula kazandırıyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan için harekete geçtiler
- İşte ilk sıradaki sürpriz isim
- Ses getiren çağrıya peş peşe yanıtlar
- 'Türkiye'ye hayırlı olsun'
- 'Onun derdi bizi niye gersin?'
- 'Artık karar verin...'
- Dolar endeksi 112 seviyesinin üzerine çıktı
- 'Bütün üyelerin adayı...'
- Net konuştu: 'Elbette orada olmayacağım'
- Şirketler çareyi hilede buldu