Son Dakika: Putin kritik kararnameyi imzaladı

Son dakika gelişmesi... Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 19:22
Son Dakika: Putin kritik kararnameyi imzaladı
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