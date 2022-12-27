Son Dakika: Putin kritik kararnameyi imzaladı
Son dakika gelişmesi... Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- İBB'yi teftiş eden heyetin başkanı görevden ayrılmış
- Hull City'nin Kolombiyalı yıldızı 1 puanı kurtardı!
- Bakanlık şirketleri açıkladı
- Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi
- Erdoğan'ın seçimi öne almak istediğinin ilk somut kanıtı
- İçişleri Bakan Yardımcısı hakkında çarpıcı iddia
- 'Allah yok' dediği iddiasıyla kuzenini öldürdü
- İstanbul’da toplu taşımaya zam
- Yine İsmailağa! 'Cariyenle nikahsız beraber olabilirsin'