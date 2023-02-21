Son dakika... Putin'in ulusa seslenişi başladı

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 12:31

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 12:39

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'daki saldırısının birinci yıldönümü öncesinde ulusa sesleniş konuşmasına başladı.

Putin, Rusya'nın üst düzey yetkililerine ve siyasi önderlerine hitaben yaptığı konuşmada "Sizlere ülkemiz için zor ve kilit bir anda, dünyanın her yerinde köklü değişikliklerin yaşandığı bir dönemde sesleniyorum" dedi ve Ukrayna saldırısını "sistematik" olarak sürdürme sözü verdi.

Batı'nın Rusya'nın eylemlerine karşı çıkan "hainleri" desteklediğini söyleyen Putin, Moskova'nın "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı operasyonu destekleyen Ruslara "cesaret ve kararlılıkları" için teşekkür etti.

Gazi·leri· ve şehit askerleri·n ailelerini desteklemek Iiçin özel bir devlet fonu kurulmasini öneren Putin, "Görevimiz sevdi·kleri·ni· kaybeden ai·lelere destek olmaktır" dedi.

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