Son Dakika: Rusya'dan 'işgal' açıklaması
Son Dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, "Batılı güçler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazır olabileceğinden korkuyor, Moskova bunu defalarca reddetti" dedi.
Ukrayna'nın doğusundaki kentlerin statüsü ve Batı'nın Ukrayna ile olan yakın ilişkileri nedeniyle Rusya ve Ukrayna arasındaki çıkan gerginlik artmaya devam ediyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin'e, Moskova'nın Ukrayna üzerinden yükselen gerilim nedeniyle Batı'dan güvenlik garantileri alma çabalarında diplomatik yolda devam edilmesini önerdi.
Lavrov, Putin'e ABD'nin askeri riskleri azaltmaya yönelik somut önerilerde bulunduğunu, ancak Avrupa Birliği ve NATO askeri ittifakından gelen yanıtların tatmin edici olmadığını söyledi.
Batılı güçler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazır olabileceğinden korkuyor, Moskova bunu defalarca reddetti.
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