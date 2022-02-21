Son Dakika: Rusya'dan 'ölüm listesi' açıklaması: ABD iddia etmişti
Son Dakika: Kremlin, ABD medyasının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, 'öldürülecek kişiler listesi'nin hazırladığına dair haberlere ilişkin "tamamen yalan" açıklamasında bulundu.
Kremlin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında Ukrayna konusunda bir zirve için somut bir planın bulunmadığını, ancak her an bir görüşme ayarlanabileceğini belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında Ukrayna üzerine yapılacak zirve için kesin bir plan yapılmadığını ancak bir toplantı ya da telefon görüşmesinin her an ayarlanabileceğini söyledi.
Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna üzerine gerilimin arttığını ancak diplomatik temasların devam ettiğini belirtti.
Peskov, Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi'nde kısa süre içinde bir konuşma yapacağını ekledi.
"ÖLDÜRÜLECEK KİŞİLER LİSTESİ"
Açıklamada ayrıca, ABD medyasının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, 'öldürülecek kişiler listesi'nin hazırladığına dair haberlere ilişkin "tamamen yalan" açıklamasında bulundu.
Peskov, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde havan topu saldırılarının ve provakasyonların devam ettiğini ve durumun endişe verici olduğunu ifade etti ancak Rusya destekli ayrılıkçıların istemesi halinde, Rusya'nın Donbass'a doğrudan müdahele edip etmeyeceği sorusuna yanıt vermedi.
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