Son dakika... Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan genelkurmay başkanlarına 'acil' toplantı çağrısı

Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husiler'in sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini balistik füze ile insansız hava araçlarıyla hedef almasının ardından kritik bir hamle yaptı.

TÜRKİYE VE PAKİSTAN'A 'ACİL' KODUYLA ÇAĞRI

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın genelkurmay başkanlarına ortak savunma anlaşması kapsamında 'acil' toplantı çağrısı yaptı.

Üç ülkenin askeri komutanlarının katılacağı toplantıda, ülkeler arasındaki ortak savunma anlaşması kapsamında Riyad'a destek konusu görüşülecek.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, ortak savunma anlaşması kapsamında Riyad'a destek sağlanmasını görüşmek üzere acil bir genelkurmay başkanları toplantısı düzenleyecek" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Ağustos ayında Suudi Arabistan'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Türkiye, Mekke Anlaşması'na taraf olmuş ve Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye tarafından 'birbirlerine yapılacak saldırılara karşı ortak yanıt' verileceği taahhüt altına alınmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması'nda NATO'nun 5. maddesine benzer düzenlemeler içerdiğinin hatırlatılması ve bu maddenin Husiler karşısında tetiklenip tetiklenmeyeceğine yönelik soruya ise "Askeri düzeyde her türlü desteği verme imkanına sahibiz" yanıtını vermişti.