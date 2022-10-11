Son dakika: Ukrayna genelinde sirenler çalıyor

11 Ekim 2022 Salı, 09:09

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik dünkü hava saldırılarının ardından bu sabah da Ukrayna genelinde sirenlerin çaldığı bildiriliyor. Başkent Kiev'de dün füze saldırılarından yaklaşık bir saat önce de sirenler çalmış ve bölgede yaşayanlar sığınaklara inmişti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından mesajlaşma uygulaması Telegram'da yayınlanan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Uyarı. Gün boyunca Ukrayna topraklarına yönelik yüksek füze saldırısı ihtimali bulunuyor. Lütfen kendi güvenliğiniz için sığınaklarda kalın, hava saldırısı sinyallerini görmezden gelmeyin"

Rusya dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ve başkaca kentlerde altyapı tesislerine yönelik saldırılar düzenlemişti. Birçok noktada gerçekleştirilen füzeli saldırılarda en az 19 kişi hayatını kaybetmiş, 105 kişi yaralanmıştı.

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