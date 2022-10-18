Son dakika: Ukrayna'da sirenler yeniden çalıyor

Ukrayna yerel medyası, Ukrayna'nın tüm bölgelerinde hava saldırısı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 08:41
Son dakika: Ukrayna'da sirenler yeniden çalıyor
Abone Ol google-news

Ukrayna'da birçok kentin yetkilisi, hava saldırısı sirenlerinin yeniden çaldığını yerel basın aracılığıyla doğruladı.

Dnipro kentinde enerji altyapısının vurulduğu bildirildi.

Patlamaların duyulduğu Harkov kentinde, metro ve trenlerin durdurulduğu açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 Ekim'deki Güvenlik Konseyi toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'daki altyapı hedeflerine hassas güdümlü silahlarla misillime yağtığını söylemişti.

Rusya'nın saldırıları, Ukrayna güçleri tarafından 8 Ekim'de gerçekleştirildiği öne sürülen Kırım Köprüsü saldırısının hemen ardından geldi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler