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Sosyal medya devlerinde Elon Musk sansürü: 'Musk' belgeselinin reklamları engellendi

Sosyal medya devlerinde Elon Musk sansürü: 'Musk' belgeselinin reklamları engellendi

29.09.2026 16:07:00
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Sosyal medya devlerinde Elon Musk sansürü: 'Musk' belgeselinin reklamları engellendi

Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney'nin imzasını taşıyan "Musk" belgeselinin fragman reklamları YouTube, Meta, TikTok ve X tarafından siyasi içerik gerekçesiyle engellendi. Tepkilerin ve yapılan incelemelerin ardından YouTube ve Meta kararlarından geri adım atarak reklamların yayınlanmasına izin verdi.

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Oscar ödüllü belgesel yönetmeni Alex Gibney'nin imzasını taşıyan ve Elon Musk'ın yaşamını ile siyasi nüfuzunu konu alan "Musk" adlı belgesel, henüz vizyona girmeden sosyal medya platformlarında sansör tartışması başlattı.

Yapımın dağıtımını üstlenen Bleecker Street, yaklaşık 4 saatlik belgeselin tanıtım fragmanlarını YouTube, Meta, TikTok ve X’te reklam olarak yayınlamak istedi. Ancak dört büyük sosyal medya platformu da başlangıçta reklam talebini kabul etmedi. YouTube, Meta ve TikTok engellemeye "siyasi içerik" kısıtlamalarını gerekçe gösterirken, Musk'ın sahibi olduğu X (Twitter) talebe ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

YOUTUBE VE META KARARINDAN GERİ ADIM ATTI

Gelişen tepkilerin ardından platformlardan geri adım hamlesi geldi. YouTube, reklamın sisteme yüklenmesinin ardından geçici olarak kısıtlandığını, yapılan inceleme neticesinde yayınlanmasına onay verildiğini bildirdi. Meta da reklamların "yanlışlıkla reddedildiğini" açıklayarak yeniden yayınlanmasına izin verdi, ancak hatanın kaynağına ilişkin detay paylaşmadı. TikTok ve X tarafında ise sessizlik korunuyor.

Bilindiği üzere TikTok platformunda ücretli siyasi reklamlara izin verilmezken, Meta özellikle Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında siyasi reklamlara sıkı kısıtlamalar uyguluyor. YouTube ve X ise belirli kurallar dahilinde siyasi reklamlara onay veriyor.

MUSK'IN SİYASİ ETKİSİ VE BELGESELİN İÇERİĞİ

Venedik Film Festivali'nde ilk gösterimini yapan ve eleştirmenlerden olumlu not alan belgesel, Musk'ın iş dünyasındaki yükselişinin yanı sıra ABD siyasetindeki rolünü de mercek altına alıyor.

2024 ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın kampanyasına yüksek miktarda finansal destek sağlayan Musk, Trump'ın zaferinin ardından Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına getirilmişti. Daha sonra bu resmi görevinden ayrılsa da Musk'ın Amerikan siyaseti üzerindeki etkisi tartışılmaya devam ediyor. Fragmanında seçim dönemi konuşmalarına da yer verilen yapımda, Musk'ın eski eşi Justine Musk ve sağ görüşlü sosyal medya figürü Ashley St. Clair ile yapılan özel röportajlar bulunuyor.

ABD'de 9 Ekim'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak olan "Musk" belgeselinin reklamlarına yönelik uygulanan ilk engeller, dijital platformların siyasi içerik politikalarını ve tarafsızlığını bir kez daha tartışmaya açtı.

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