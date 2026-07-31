Sovyet döneminin simge fabrikası gökdelenlere karşı direniyor: Binlerce kişi imza verdi

Rusya’nın başkenti Moskova’da Sovyet döneminden kalma Elektrozavod fabrikasının yüksek katlı yapılaşmaya açılmasını önlemek amacıyla başlatılan kampanya, binlerce kişinin desteğini topladı. Girişim, kamusal itirazların giderek daha riskli hale geldiği ülkede ender görülen sivil protesto örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Neo-Gotik mimarisi, tuğla süslemeleri ve renkli mozaikleriyle dikkati çeken fabrika, bir asrı aşkın süredir Moskova’nın doğusundaki bölgenin simge yapıları arasında yer alıyor. Sovyetler Birliği döneminde elektrikli cihazlar üreten tesis, Kremlin kulelerindeki kırmızı yıldızların lambalarını da imal ediyordu.

Fabrika, 2025 yılının başında çıkan yangının ardından boşaltılmıştı.

Fabrika alanına yüksek katlı binalar inşa edilebileceği yönündeki haberler, bölge sakinleri ve tarihî miras savunucularının tepkisine neden oldu.

Kampanyanın organizatörlerinden Alya, fabrikanın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yangından sonra öğrendiklerini belirtti. Moskova’da benzer yapılaşma projelerinin giderek yaygınlaştığını söyleyen Alya, kent sakinlerinin “tekdüze projelere ve her yerde yükselen gökdelenlere” tepki gösterdiğini ifade etti.

Elektrozavod’un korunması amacıyla başlatılan iki ayrı imza kampanyasına toplamda 21 binden fazla kişi destek verdi.

TEK KİŞİLİK EYLEME GÖZALTI

Kampanyaya verilen destek, Rusya’da resmi kararlara karşı çıkmanın ve tarihî yapıların korunmasını savunmanın giderek daha riskli hale geldiği bir dönemde geldi.

Ostorozhno Novosti adlı haber sitesine göre, Rusya’daki bölgesel yönetimlere yapıların tarihî miras statüsünü kaldırma yetkisi verilmesini öngören yasa tasarısını protesto eden bir kadın, 24 Temmuz’da düzenlediği tek kişilik eylem sırasında kısa süreliğine gözaltına alındı.

Söz konusu bilgi bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı.

Gayrimenkul ve inşaat şirketi Etalon Group, geçen ay Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada fabrikanın cephelerini ve tarihî özelliklerini korumayı planladığını duyurdu.

Şirket, yapının “modern bir kentsel çevreye entegre edileceğini” bildirdi. Ancak kampanyacılar, projenin ayrıntılarının açıklanmaması nedeniyle bu taahhütlere şüpheyle yaklaşıyor.

“BURASI KENDİ BAŞINA BİR ŞEHİRDİ”

Tarihçi ve endüstriyel mimari uzmanı Inna Krylova, Elektrozavod’un yalnızca bir fabrika değil, Moskova’nın sosyal ve endüstriyel geçmişinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Fabrikada bir dönem 23 bin kişinin çalıştığını belirten Krylova, “Burası kendi başına bir şehirdi” dedi.

Krylova, şirketin alana ilişkin planlarının hâlâ net olmadığını ve fabrikanın tarihî mirasının güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

TARİHÎ YAPILAR YASAL DEĞİŞİKLİKLERİN GÖLGESİNDE

Elektrozavod’u koruma mücadelesi, Moskova’daki tarihî yapıların geleceğine ilişkin daha geniş tartışmaların bir parçası olarak görülüyor.

Sivil toplum kuruluşu Archnadzor’a göre, 2024 yılında tarihî miras mevzuatında yapılan değişikliklerin ardından başkentteki çok sayıda tarihî yapı yeniden geliştirme projelerinin tehdidi altına girdi.

Krylova, mevcut yasalar nedeniyle sivil toplumun inşaat şirketleriyle diyalog kurma olanaklarının giderek azaldığını belirterek, gelecekte benzer yapıların korunmasının daha da zorlaşabileceği uyarısında bulundu.