Stoltenberg: Türkiye, Ukrayna krizinde önemli bir rol oynadı

27 Mayıs 2022 Cuma, 14:03

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de gündeme ilişkin konular üzerine Atina'da faaliyet gösteren Capital'e açıklamalarda bulundu.

Jens Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerinin giderilmesiyle İsveç ve Finlandiya'ya yönelik tutumunun değişebileceğini söyledi.

Jens Stoltenberg, İskandinav ülkelerinin NATO'ya üyelik başvurularına değinerek, "Finlandiya ve İsveç'in liderleriyle konuştum ve ayrıca Türkiye ve NATO müttefikleriyle de yakın temaslarım var. Amacım süreci hızlandırmak, bunun için çok geç değil" dedi.

Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu dile getirek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Başka hiçbir NATO müttefiki, Türkiye'den daha fazla terör saldırısına maruz kalmadı. Türkiye, IŞİD'le mücadele için Irak'ta bir misyonda yer alıyor. IŞİD'le mücadelede büyük ölçüde Türkiye'nin yardımı bulunuyor. Sadece haritaya baktığınızda Türkiye'nin ne kadar önemli bir müttefik olduğunu görebilirsiniz. Türkiye'nin konumu, Karadeniz'deki durum açısından da önemlidir."

TÜRKİYE, UKRAYNA KRİZİNDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI

Jens Stoltenberg, Türk-Yunan ilişkilerine işaret ederek, "Türkiye ve Yunanistan, önemli ve değerli müttefiklerdir. Ayrıca, iki ülke ortak savunma güvenliğimize de katkıda bulunuyor. Müttefikler arasında ortaya çıkan sorunlar, NATO içinde tartışılmalıdır" dedi.

Stoltenberg, Türkiye'nin Ukrayna'daki rolüne değinerek, "Türkiye, Ukrayna'ya yıllardır destek sağlama açısından önemli bir ülke oldu ve olmaya da devam ediyor. Ukrayna'ya, sadece İHA tedariki değil, çok önemli destekler sağladı. Ukrayna da bu yardımları memnuniyetle karşılıyor" diye konuştu.

'KÜRTLERE GENEL BİR ATIFTA BULUNMAKTAN KAÇINMALIYIZ'

Jens Stoltenberg, Suriye ve Irak'ta birden fazla Kürt gruplar olduğunu ifade ederek "Örneğin PKK, Avrupa Birliği, Finlandiya ve NATO müttefiklerinde terör örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür Yani bu, terör örgütü olduğu yaygın olarak kabul edilen ve Türkiye'ye yönelik terör saldırılarından sorumlu olan bir örgüttür" dedi.

Stoltenberg, "Elbette başka Kürt grupları da var ama bence Kürtlere genel bir atıfta bulunmaktan kaçınmalıyız, sanki tek bir grup varmış gibi davranmamalıyız. Çeşitli Kürt grupları var. Finlandiya ve İsveç, PKK'nın terör örgütü olduğunu alenen beyan ettiler" diye konuştu.