Sudan Egemenlik Konseyi duyurdu: İktidarı tamamen sivillere bırakacağız
Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Hamdan Dagalu, "İktidarı tamamen sivillere bırakmaya karar verdik" ifadesini kullandı.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Hamdan Dagalu, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin, birliğini, güvenliğini ve toplumsal dokusunu tehdit eden, modern tarihindeki en tehlikeli krizlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, kabile çatışmalarının ülke geneline yayılmasının, yükselen kin ve ırkçılık seslerinin kaçınılmaz olarak ülkeyi çöküşe götüreceğini, bu duruma sessiz kalmayacaklarının ifade etti.
Hamdan Dagalu, ülkedeki siyasi, devrimci ve toplumsal güçler ile tüm vatanseverleri birleşmeye, ülkenin karşı karşıya olduğu tehlikelere dikkat etmeye, Sudan'daki krizlerde acil ve etkili siyasi çözümlere ulaşmak için aklın sesine kulak vermeye çağırarak, ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil ve batıdaki Darfur bölgelerinde, Sudan'ın doğusunda ve başkent Hartum'da, ülkenin her yerinde haksız yere öldürülen herkes için üzüntü duyduğunu dile getirdi.
'ÜLKENİN İSTİKRARINI ZEDELEYEN BİR İKTİDARA TUTUNMAYACAĞIZ'
Dagalu, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın 4 Temmuz'daki konuşması ile ilgili olarak şunları kaydetti:
"Samimi bir niyetle, tek ekip ruhuyla, sürekli istişare yoluyla birlikte formüle ettiğimiz bu kararları ülkedeki krize çözüm olarak sunduk. Vatandaşlarımızın kanını akıtan ve ülkenin istikrarını zedeleyen bir iktidara tutunmayacağız. Bu sebeple devrimci güçler ve ulusal siyasi güçlerle, askeri müdahale olmaksızın müzakere etmeye, birbirleriyle anlaşmak için onlara fırsat vermeye, iktidarı tamamen sivillere bırakmaya ve düzenli kuvvetler olarak anayasa ve kanunlarda belirtilen görevlerimizi yerine getirmeye karar verdik. Bu noktadan hareketle, tüm devrimci ve siyasi güçleri, geçiş dönemi kurumlarının oluşmasını sağlayacak acil çözümler için uzlaşmaya çağırıyorum. Ülkemizi güvenliğe kavuşturmak ve karşılaşabileceği her türlü zorluğu aşmak için elimden geleni yapacağım."
'DARFUR'DAKİ SIKINTILAR KARŞISINDA ŞOK OLDUM'
Dagalu, "Geçen haftalarda Darfur'daydım ve tekrar oraya döneceğim. Savaş yıllarının bıraktığı yıkımın boyutu, bölgenin bileşenleri arasındaki çatışmalar ve anlaşmazlıklar, yoksulluğun yayılması, kötü hizmetler ve devletin yokluğu karşısında şok oldum. Bu nedenle, ülkemizin her karışını güvenlik ve istikrara kavuşturmak, ırkçılık ve nefret söylemine kesin olarak son vermek için başlattığımız çalışmaya diğer yoldaşlarımla birlikte devam edeceğim" değerlendirmesini yaptı.
Dagalu ayrıca, Aralık (2018) devriminin hedeflerini korumak için çalışma ile özgür ve adil bir seçimle sonuçlanacak geçiş dönemini ve demokratik dönüşümü koruma taahhütlerine bağlı kalacaklarını belirterek, askeri ve güvenlik konularında reform yapmak, Sudan'ın çeşitliliğini yansıtan, ülkenin güvenliğini ve egemenliğini koruyan tek bir profesyonel orduya ulaşmak için ve silahlı gruplarla imzalanan Cuba Barış Anlaşması'nı uygulamak için çalışacağını kaydetti.
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