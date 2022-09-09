Sudan'daki kabile çatışmaları 21 binden fazla kişiyi yerinden etti
Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde 15 Temmuz'da başlayan kabile çatışmaları sonucu 21 bin 189 kişinin komşu eyalet Sinan'a sığındığı bildirildi.
Sudan'da 15 Temmuz'da kabileler arasında başlayan çatışmalar yüzünden 21 bin 189 kişi evini terk etti.
Evlerini terk eden kadınlardan 295'inin hamile olduğu kaydedilirken Sağlık Bakanlığının göç edenlere yönelik çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Sağlık Bakanlığı, Mavi Nil bölgesinde Hausa ile Hemec kabileleri arasında 15 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 109 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
Çatışmanın, Hemec kabilesinin, bölgenin yerlisi olmadıkları gerekçesiyle Hausa kabilesini uzaklaştırmak istemesiyle başladığı iddia edilmişti.
İçişleri Bakanlığı, bölgede durumun tamamen normale döndüğünü ve asayişin kontrol altına alındığını açıklamıştı.
Orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Uzlaşma Komitesi ara buluculuğundaki görüşmeler sonucu çatışmanın tarafları Hausa ve Hemec kabilelerinin yetkilileri, "düşmanlıkları durdurma" anlaşması imzalamıştı.
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