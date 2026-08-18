‘Süper El Nino’ kapıda: 2027 için sıcaklık alarmı

CNN'in ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) son tahminlerine dayandırdığı haberine göre El Nino koşulları hızla yoğunlaşmaya devam ediyor.

Buna göre sonbahar sonu ve kış başlangıcında daha önce tahmin edilenden daha şiddetli bir seviyede zirveye ulaşması beklenen El Nino'nun, "rekor kıracak" bir şiddete doğru ilerlediğine işaret ediliyor.

NOAA'ya göre El Nino'nun, 1950'ye kadar uzanan kayıtlara geçen en şiddetli olay olma olasılığı yaklaşık yüzde 70 olurken, 1982-1983 arasında yaşanan "Süper El Nino" olayını da geçmesi bekleniyor.

Uzmanlar ise küresel ısınmanın etkilerinin El Nino ile birleşerek sıcaklık dalgalarının ve doğal afetlerin şiddetinin artmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Yaşanacak El Nino olayının şiddeti nedeniyle, 2027'nin kayıtlara geçen en sıcak yıl rekorunu kıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, 2026 yılının da aynı rekoru kırmasının muhtemel olduğu görüşü paylaşılıyor.

Pasifik Okyanusu'ndaki El Nino hava olayı, özellikle okyanuslara kıyısı bulunan bölgelerde ve dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.

Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor.

El Nino ile La Nina arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.