Suriye’de Rus üsleri için dönüşüm planı: Şam ile Moskova’dan mutabakat

Suriye ile Rusya, Tartus ve Hmeymim’deki Rus askeri varlığının geleceğini düzenleyen bir mutabakat zaptına vardı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın 18 ay süren yoğun müzakerelerin ardından sağlandığını açıkladı.

Suriye devlet haber ajansının aktardığına göre, anlaşma kapsamında Hmeymim Havalimanı ile Tartus Limanı’ndaki ticari tesisler dahil bazı sivil alanların yönetimi Suriye devletine devredilecek.

SİVİL TESİSLER ŞAM YÖNETİMİNE GEÇECEK

Suriye Dışişleri Bakanlığı, söz konusu tesislerin aşamalı olarak ülkenin sivil idaresine entegre edileceğini bildirdi.

Tartus Limanı’nda daha önce Rusya tarafından işletilen 4 No’lu iskele ile buna bağlı depo ve tesislerin de Suriye’nin kontrolüne geçeceği açıklandı.

Anlaşmaya göre askeri tesisler ise iki ülkenin ortak eğitim ve nitelik geliştirme merkezlerine dönüştürülecek.

HTŞ kontrolündeki Şam yönetimi, yeni düzenlemenin her iki tarafın çıkarlarını koruyacağını belirtirken, geçiş sürecinin üç ay içinde tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

Tartus’taki Rus deniz tesisi ile Hmeymim Hava Üssü, uzun yıllardır Moskova’nın Akdeniz ve Orta Doğu’daki en önemli askeri üsleri arasında yer alıyor.

Üslerin geleceği, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Aralık 2024’te iktidardan uzaklaştırılmasının ardından yeni Şam yönetimi ile Moskova arasında yürütülen müzakerelerin başlıca gündem maddelerinden biri olmuştu.

TARTUS’TA TİCARİ LOJİSTİK MERKEZİ PLANI

Reuters geçen ay Rusya’nın, Tartus Limanı’ndaki 4 No’lu iskeleyi kullanarak ticari bir lojistik merkezi kurmak istediğini bildirmişti.

Taraflar, kurulması planlanan merkezin Suriye’nin kontrolünde kalacağını ve tüm faaliyetlerin Suriye Limanlar ve Gümrükler Genel İdaresi’nin onayına tabi olacağını açıklamıştı.