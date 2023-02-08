Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Avrupa'ya yardım gönderme çağrısı yaptı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 18:26

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 18:26

Suriye, depremin ardından ABD ve AB'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların kaldırılması yönündeki çağrılarını arttırdı.

Suriye'de hükümet kontrolündeki bölgelerde çalışan yardım grupları, enkazı kaldırmak ve yaralıları tedavi etmek için gereken ağır makine ve tıbbi ekipman eksikliğine Batı yaptırımlarının neden olduğunu savundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, yaptırımların "bahane" olarak kullanılmaması gerektiğini söyleyerek Avrupa'ya yardım gönderme çağrısında bulundu.

Faysal Mikdad, "Avrupa'dan yardım göndermenin bürokratik bir süreçten geçmesine gerek yok. Uluslararası hukuka göre insani yardımlar yaptırımlara tabi değildir, dolayısıyla bu bir bahane olamaz" dedi.

"TERÖRİST GRUPLARA ULAŞMAMASI KOŞULUYLA YARDIMA İZİN VERECEĞİZ"



Şam yönetiminin, muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yardım girmesine izin verip vermeyeceği sorusuna Mikdad, "uluslararası yardımın sadece Suriye hükümeti tarafından dağıtılacağını" söyledi.

Mekdad, "Suriye, terörist silahlı gruplara ulaşmaması koşuluyla yardımın tüm bölgelere girmesine izin vermeye hazırdır" diye konuştu.

ABD'DEN SURİYE AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, ABD'nin, Suriye'de "insani destek sağlayan STK'lar şeklinde bir ortağının" olduğunu söyledi.

Ned Price, "Bu ortaklar, Suriye rejiminin aksine, insanlara zulmetmek yerine onlara yardım etmek için oradalar" ifadelerini kullandı.