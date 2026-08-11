Suriye mahkemesinden Esad ailesi hakkında idam kararı

Suriye’de mahkeme, eski Devlet Başkanı Beşar Esad ile kardeşi Mahir Esad’ı, ülkedeki 14 yıllık çatışmalar sırasında işlenen insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle gıyaben idam cezasına çarptırdı.

Aynı davada, 2011’de Dera’daki protestoların sert biçimde bastırılmasında rol oynayan Esad’ın kuzeni Atıf Necib hakkında da idam kararı verildi.

Suriye’de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından eski yönetim yetkililerine yönelik yürütülen yargılamalarda dikkat çekici bir karar çıktı.

Şam’daki mahkeme, eski Devlet Başkanı Beşar Esad ile kardeşi Mahir Esad’ı gıyaben idam cezasına mahkûm etti. Esad kardeşler, ülkede yaklaşık 14 yıl süren çatışmalar sırasında işlenen insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından sorumlu tutuldu.

Suriye’de 2011’de başlayan çatışmalarda yaklaşık yarım milyon kişi yaşamını yitirirken, milyonlarca kişi de ülke içinde veya dışında yerinden edildi.

ESAD’IN KUZENİNE DE İDAM CEZASI

Aynı davada Beşar Esad’ın kuzeni ve eski Tuğgeneral Atıf Necib de idam cezasına çarptırıldı.

Necib, kararın açıklandığı duruşmaya tutuklu olarak katıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen duruşmada cezaevi kıyafetiyle sanık kafesinde bulunan Necib’in yüzüne karşı idam kararı okundu.

Necib, Esad yönetimi döneminde Dera vilayetindeki Siyasi Güvenlik Şubesi’nin başında bulunuyordu. 2011’de Dera’da başlayan protestoların şiddet kullanılarak bastırılmasında oynadığı rol nedeniyle Suriye ayaklanmasının fitilini ateşleyen isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Dera’da 2011 yılında hükümet karşıtı sloganlar yazan çocukların gözaltına alınması ve işkence gördüklerine ilişkin iddialar, kentte geniş çaplı protestolara yol açmıştı. Gösterilere yönelik sert müdahale kısa sürede ülkenin farklı bölgelerine yayılan ayaklanmanın başlangıç noktalarından biri oldu.

Eski yönetimin devrilmesinin ardından yakalanan Necib, Esad döneminin yargı önüne çıkarılan en üst düzey isimlerinden biri oldu. Davası 26 Nisan 2026’da Şam’da başlamıştı.

Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad, muhalif ve cihatçı grupların Aralık 2024’te Şam’ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından Rusya’ya gitti. Bu nedenle iki kardeş hakkındaki dava gıyaplarında yürütüldü.