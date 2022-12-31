Suriye 'muhalif'ler, Türkiye-Suriye görüşmesini hedef aldı: Protesto gerçekleştirdiler

31 Aralık 2022 Cumartesi, 13:36

Türkiye, Rusya ve Suriye savunma bakanları arasında Moskova'da gerçekleşen toplantının ardından Suriyeli 'muhalif'ler harekete geçti.

Muhalifler, İdlib ve Afrin gibi bazı bölgelerde Türkiye-Suriye ilişkilerinin 'normalleşme' olasılığı üzerine protesto gösterilerinde bulundu.

Orient News'in aktardığına göre meydanlarda toplanan öfkeli kalabalık "Şehitlerin kanını unutmayın", "Konumunuzu gözden geçirin, aksi takdirde bizim için bir hedefsiniz" gibi sloganlar atarak, liderlerine ve Türkiye'ye tepki dolu mesajlar gönderdi.

Suriye devleti ile normalleşmeyi reddeden protestocular, ellerinde "Suriye Devrimi" bayraklarıyla Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı slogan attılar.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadele çabaları ele alındı.

Yapıcı havada geçtiği bildirilen toplantı sonucunda, Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı.