Suriye'de 430 kişi deprem sebebiyle hayatını kaybetti

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:42

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 17:59

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'nin Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı arttı.

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremde en az 430 kişinin hayatını kaybettiği, bin 315 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Halep, Lazkiye ve Hama'ya aralarında tıbbi malzemelerin de bulunduğu 4 kamyon acil durum ekipmanı sevk edildi.



Bakanlık ayrıca, şiddetli sarsıntı nedeniyle Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus'ta da çok sayıda binanın yıkıldığını aktardı.



Deprem, Suriye'nin yanı sıra Lübnan, Yunanistan, İsrail, Filistin, Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Irak’ta hissedildi.

